Şarkıcı Sia, otizmli olduğunu açıkladı

Son yılların en etkili söz yazarlarından biri olan ve David Guetta'ya verdiği Titanium, Rihanna'ya yazdığı 'Diamonds' ile müzik listelerinde fırtınalar estiren Sia, katıldığı bir programda, "Ben otizm spektrumundayım ve uyuşturucu bağımlılığından iyileşme sürecindeyim" dedi.

Avustralyalı şarkıcı Sia, kendisine sosyal kaygıya ve diğer insanlarla empati kurmakta zorlanmaya neden olabilen gelişimsel otizm teşhisinin tam olarak ne zaman konduğunu açıklamadı.

"SON İKİ YILDA TAMAMEN KENDİM OLDUM GİBİ HİSSEDİYORUM"

47 yaşındaki Sia, otizm spektrumunda olduğunu kısa süre önce öğrendiğinin sinyalini vererek, "45 yıl boyunca 'insan kostümümü' giymemin zamanı geldi' diye düşünüyordum. Son iki yılda ise tamamıyla kendim oldum gibi hissediyorum" dedi.