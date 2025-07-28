Şarkıcı Yeliz annesinin ölümüyle yıkıldı

90'lara damgasını vuran isimlerden biri olan şarkıcı Yeliz, aldığı acı haberi sosyal medyadan sevenleriyle paylaştı. 67 yaşındaki isim, annesi Sevim Eker'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Ünlü şarkıcı, üzücü haberi; ''Sevim sultanımızı, canım annemi kaybettim'' notuyla Instagram'dan duyurdu.

CENAZE TÖRENİ BİLGİLERİ BELLİ OLDU

Yeliz'in sosyal medya hesabından vefat eden annesi Sevim Eker'in cenaze töreniyle ilgili bilgiler paylaşıldı.

İşte o mesaj:

Sevim Eker, 28 Temmuz Bebek Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

DUYGUSAL PAYLAŞIM

Sanatçı, daha sonra yaptığı yeni paylaşımda annesiyle birlikte olduğu fotoğrafı; ''Annem artık tam bir melek oldun. Yalçın'la, Yeliz'in bir taneciği. Huzurla uyu canım annem'' sözleriyle yayımladı.