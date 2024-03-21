Şaşırtan ayrılık! Oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir boşandı

Oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Bir kızları olan ünlü çiftin yedi yıllık evliliği sona erdi.

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Şaşırtan ayrılık! Oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir boşandı - Resim : 1

2016 yılında dünyaevine giren, bir yıl sonra kızları Berfin Cano'yu kucaklarına alan oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir'den ayrılık haberi geldi.

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Şaşırtan ayrılık! Oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir boşandı - Resim : 2

Ayaklıgazete'nin haberine göre; ünlü çift, 7 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak noktaladı. Akusta ile Özbir'in çocukları Berfin Cano’nun velayeti konusunda da fikir birliğine varmasıyla kızları annede kaldı.

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Şaşırtan ayrılık! Oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir boşandı - Resim : 3

Sevgilerinin ve dostluklarının baki olduğunu belirten Mesut Akusta ile Şafak Özbir, çift olarak olmasa da çocuklarının anne-babası olarak birbirlerinin hayatlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

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Şaşırtan ayrılık! Oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir boşandı - Resim : 4

Öte yandan Şafak Özbir'in sosyal medya hesabından Akusta soyadını kaldırmaması ve "Kolay olmadan önce her şey zordur" paylaşımı dikkat çekti.