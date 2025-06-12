Şebnem Bozoklu'dan nezarethane paylaşımı: 'Yemek yiyip dağılırız' dediğimiz gecenin sonu
Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu, 'Gelin Takımı 2' filminin kamera arkasından yaptığı paylaşımla takipçilerini güldürdü.
Aybüke Sengir
'Gelin Takımı', ikinci filmiyle sinemaya dönüyor. Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimlerin yer aldığı 'Gelin Takımı 2'nin çekimleri sürüyor.
Filmin oyuncularından Şebnem Bozoklu, çekimler esnasında esprili bir paylaşımda bulundu.
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