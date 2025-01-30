Şebnem Schaefer: Almanya'da zorbalığa uğradım

"YÜRÜYÜŞÜMDEN BİLE RAHATSIZ OLANLAR VARDI"

Şebnem Schaefer, Almanya’da lisedeyken modellik ve sunuculuk yapmak için öğretmenlerinden izin aldığını bunun da sınıf arkadaşlarıyla sorunlar yarattığını söyledi; "Tabiri caizse mobbing uyguladılar. Benimle konuşmamaya başladılar, arkamdan dedikodu yapıp güldüler. Hatta yürüyüşümden, oturuşumdan, kalkışımdan bile rahatsız olanlar vardı. Acaba bende mi bir sorun var diye düşünürdüm ama zamanla bu durumu kabullendim. Ne kadar uyum sağlamaya çalışsam da önce onlar beni aralarına almadılar sonra da ben onların arasında olmak istemedim ve tamamen uzaklaştım."