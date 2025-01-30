Şebnem Schaefer: Almanya'da zorbalığa uğradım
Şebnem Schaefer, gençlik yıllarında yaşadığı Almanya'da zorbalığa uğradığını, kariyer edindiği Türkiye'de ise ötekileştirildiğini söyledi.
28 Mart’ta vizyona girecek olan ve başrolünde Şebnem Schaefer'ın rol aldığı 'Bağlantı Hatası' filmi izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.
Zorbalık kavramını aile ve birey ilişkileri üzerinden anlatan 'Bağlantı Hatası'filminde Şebnem Schaefer, lise çağındaki bir kızın (Doğa Özüm) annesi rolüyle izleyicilerin karşısına çıkacak.
Schaefer, geçmişte yaşadığı zorbalık deneyimlerini; "Almanya’da zorbalığa uğradım, Türkiye’de ötekileştirildim" diyerek anlattı.
"YÜRÜYÜŞÜMDEN BİLE RAHATSIZ OLANLAR VARDI"
Şebnem Schaefer, Almanya’da lisedeyken modellik ve sunuculuk yapmak için öğretmenlerinden izin aldığını bunun da sınıf arkadaşlarıyla sorunlar yarattığını söyledi; "Tabiri caizse mobbing uyguladılar. Benimle konuşmamaya başladılar, arkamdan dedikodu yapıp güldüler. Hatta yürüyüşümden, oturuşumdan, kalkışımdan bile rahatsız olanlar vardı. Acaba bende mi bir sorun var diye düşünürdüm ama zamanla bu durumu kabullendim. Ne kadar uyum sağlamaya çalışsam da önce onlar beni aralarına almadılar sonra da ben onların arasında olmak istemedim ve tamamen uzaklaştım."