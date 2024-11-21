Seda Bakan: Temizlik takıntıma iyi geldi

"MAALESEF BİR ÇOK İNSANDA VAR"

Bakan sözlerine şu şekilde devam etti: 'Bu rolümü açıkçası çok profesyonel ve hızlı bir setin içindeydim. Oyunculuk adına bir çok şeyi kapmaya çalıştım. Çok da güzel şeyler öğrendiğimi düşünüyorum. Biz bir tiyatro metnini bu kadar kısa bir zaman içinde sinema filmine çevirdik. Bu 'Takıntılar' maalesef bir çok insanımızda var benim tavsiyem bu filmi kaçırmasınlar hayatlarında çok yararı olacağına inanıyorum'