Seda Bakan: Temizlik takıntıma iyi geldi
Kadrosunda, usta oyuncu Zafer Algöz, Seda Bakan, Özge Özberk, Bora Akkaş, Ecem Erkek, Sarp Akkaya ve Çiçek Dilligil’in yer aldığı "Takıntılar" filminin galası önceki akşam Beyoğlu Atlas Sinemasında gerçekleşti.
Zafer Algöz, Seda Bakan, Özge Özberk, Bora Akkaş, Ecem Erkek, Sarp Akkaya ve Çiçek Dilligil’i kadrosunda buluşturan ‘Takıntılar’ın galası ünlü akınına uğradı.
Seda Bakan, ön gösterim öncesi röportaj yaptı.
"AŞIRI DERECEDE TEMİZLİK TAKINTIM VAR"
Seda Bakan, "Senaryoyu okuduğumdan beri Allah tarafından bana gönderilmiş bir senaryo olarak görüyorum. Çünkü aşırı derecede bir temizlik takıntım var. Annemden gelen bir takıntı bu... Tam kendimi biraz rahatlamaya başladım çocuklar evde devamlı süpürülüyor temizleniyor bir bakıyorsunuz önünüzden elinde poğaça kekle geliyor ve sanki yerlere kar yağmış gibi etraf oluyor. Ben de kendi kendime dedim ki bunun içine girip kendime buradan ders çıkarmam gerekiyor. Bunu kendime tamamen bir hayat dersi olarak aldım.
"MAALESEF BİR ÇOK İNSANDA VAR"
Bakan sözlerine şu şekilde devam etti: 'Bu rolümü açıkçası çok profesyonel ve hızlı bir setin içindeydim. Oyunculuk adına bir çok şeyi kapmaya çalıştım. Çok da güzel şeyler öğrendiğimi düşünüyorum. Biz bir tiyatro metnini bu kadar kısa bir zaman içinde sinema filmine çevirdik. Bu 'Takıntılar' maalesef bir çok insanımızda var benim tavsiyem bu filmi kaçırmasınlar hayatlarında çok yararı olacağına inanıyorum'