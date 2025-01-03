Seda Bakan ve kızı Leyla'dan kandil paylaşımı

Seda Bakan daha önce de kızı için mevlüt okutmuş ve Berfu Yenenler'in programında, ''Ben iki çocuğuma da 40 mevlütü okuttum. Ne o öyle herkesten baby shower için hediye beklemek! Çok ayıp değil mi? Ben kimseye bana hediye getirin diyemem. Eksikleri ben mi göndereceğim? Bu bir kere bizim kültürümüze aykırı! Gelen zaten eli boş gelmiyor ki. Hediye listesi yapmaya gerek yok, insanlara zülm... Bence ayıp bir şey. Baby shower yapacağına git bebeğinin eksiklerini al. Ben o balonlara verilen paralara daha çok üzülüyorum. Cinsiyet partisi de yapmadım." ifadelerini kullanmıştı.