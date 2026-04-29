Selahattin Paşalı ile boşanma iddialarıyla gündeme gelen Lara Paşalı'dan yüzük hamlesi

16 Nisan 2022'de birlikteliklerini nikahla taçlandıran Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı, kızları Leyla Pera'yı aynı yıl Temmuz ayında kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Çift, son günlerde 'ihanet' ve 'ayrılık' iddialarıyla gündeme gelmişti.

PARMAĞINDA ALYANS YOKTU

Lara Paşalı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir hikaye yayınladı. Ünlü ismin parmağında alyansının olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Boşanma iddiasıyla gündeme gelen Lara Paşalı, sosyal medya hesabından eşiyle olan tüm karelerini silerek dikkatleri üzerine çekti.

AÇIKLAMA GELDİ

Günlerdir haklarındaki iddiaya sessiz kalan Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı'dan açıklama geldi. Ortak bir açıklama yayınlayarak kriz yaşadıklarını kabul eden çift, şu ifadeleri kullandı: "Son günlerde hakkımızda ortaya atılan iddialara ilişkin kısa bir açıklama yapmak isteriz. Her evlilikte zaman zaman zorlu dönemler yaşanabilir; biz de şu anda kendi içimizde bazı konuları çözmeye ve ilişkimizi daha sağlıklı bir noktaya taşımaya çalıştığımız bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemde sessiz kalmayı tercih ettik; çünkü kişisel süreçlerimizi kendi içimizde, sakinlikle yönetmek istedik. Ancak bu sessizliğimizin yanlış anlaşılması ve farklı yorumlanması, gerçeği yansıtmayan spekülatif haberlerin artmasına neden oldu. Sürece dair kamuoyuna yansıyan detayların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isteriz. Özel hayatımıza gösterilen hassasiyet ve anlayış için, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz."

ALYANSINI YENİDEN TAKTI

İhanet iddiası sürecinde alyansını çıkartan Lara Paşalı, son hamlesiyle dikkat çekti. Sosyal medya hesabından kızıyla karelerini yayınlayan Lara Paşalı'nın evlilik yüzüğünü tekrardan taktığı görüldü.