Best Model of Turkey birincisi Aslıhan Karalar Delikanlı dizisine dahil oldu
Show TV ekranlarında fırtınalar estiren, OGM Pictures imzalı iddialı yapım Delikanlı, Pazartesi akşamlarının zirvesindeki yerini koruyor. Mert Ramazan Demir ve Melis Sezen’in uyumuyla çok konuşulan dizinin hikayesi, kadroya katılan yeni bir isimle daha da ısınıyor. Tescilli güzel ve başarılı oyuncu Aslıhan Karalar, "Gonca" karakteriyle hikayenin dengelerini değiştirmeye geliyor. Peki, Aslıhan Karalar kimdir, kaç yaşında, nereli?
Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Delikanlı, oyuncu kadrosuna taze bir kan ekledi. Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Melis Sezen’in paylaştığı dizinin yeni bölümünde izleyiciyi büyük bir sürpriz bekliyor.
Başarılı performanslarıyla her hafta sosyal medyanın zirvesine oturan dizinin oyuncu kadrosuna, Aslıhan Karalar’ın katılması, izleyicide şimdiden büyük bir merak uyandırdı.
GONCA ROLÜYLE KATILDI
Aslıhan Karalar, dizide Dila Kızılhan’ın en büyük yardımcısı ve sağ kolu olan Şengül’ün büyük kızı Gonca karakterini oynayacak. Annesinin yanına, yani Kızılhanlar’ın evine çalışmak için geri dönen Gonca, sıradan bir yardımcı olmayacak. Gonca'nın özellikle Salih Bademci’nin oynadığı ve dizinin kilit karakterlerinden biri olan Sarp’ın hayatındaki tüm dengeleri sarsacağı konuşuluyor. Sarp ve Gonca arasında yaşanacaklar, dizinin gerilim dozunu artırması bekleniyor.
ASLIHAN KARALAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde Ankara’da doğdu. 2017 yılında Best Model of Turkey ve aynı yıl Best Model of the World yarışmalarında birincilik elde etti.