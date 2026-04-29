Best Model of Turkey birincisi Aslıhan Karalar Delikanlı dizisine dahil oldu

GONCA ROLÜYLE KATILDI

Aslıhan Karalar, dizide Dila Kızılhan’ın en büyük yardımcısı ve sağ kolu olan Şengül’ün büyük kızı Gonca karakterini oynayacak. Annesinin yanına, yani Kızılhanlar’ın evine çalışmak için geri dönen Gonca, sıradan bir yardımcı olmayacak. Gonca'nın özellikle Salih Bademci’nin oynadığı ve dizinin kilit karakterlerinden biri olan Sarp’ın hayatındaki tüm dengeleri sarsacağı konuşuluyor. Sarp ve Gonca arasında yaşanacaklar, dizinin gerilim dozunu artırması bekleniyor.