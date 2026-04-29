Demi Moore ve Rita Wilson’dan ilham veren buluşma: "Sound of a Woman" söyleşisi

DEMI MOORE'UN YENİ PROJESİ: "TYRANT"



Demi Moore’un bu katılımı, yeni film projesi Tyrant'ın Los Angeles'ta çekimlerine başlandığının duyurulmasından hemen sonra gerçekleşti. David Weil tarafından yönetilen gerilim filminde Moore; Charlize Theron ve Julia Garner ile başrolleri paylaşıyor. Yapımın genişleyen kadrosuna son olarak Hudson Williams, Paapa

Essiedu, Omar Apollo ve Nara Smith gibi isimler dahil oldu.



Film hakkında Deadline'ın geçtiği bilgilere göre yapım; New York’un seçkin ve lüks restoran dünyasında geçen, Wall Street ve Whiplash tadında, heyecanı yüksek bir gerilimi esas alıyor.