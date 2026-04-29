Demi Moore ve Rita Wilson’dan ilham veren buluşma: "Sound of a Woman" söyleşisi
Demi Moore ve Rita Wilson, New York’ta gerçekleşen bir albüm söyleşisinde bir araya gelerek uzun süreli dostluklarını kırmızı halıya taşıdı. Moore’un yeni film projesi Tyrant'ın prodüksiyon süreciyle eş zamanlı gerçekleşen buluşma, ünlü oyuncunun stil detaylarıyla da dikkat çekti.
Demi Moore ve Rita Wilson, geçtiğimiz Salı gecesi New York’un köklü kültür merkezlerinden biri olan 92NY’de düzenlenen "Sound Of A Woman: Rita Wilson Demi Moore ile Söyleşide" etkinliğinde bir araya geldi. İki yakın dost, Wilson'ın 1 Mayıs’ta yayınlanacak olan altıncı stüdyo albümü "Sound of a Woman"ı kutlarken, albümün hazırlık sürecine dair bir söyleşi gerçekleştirdi.
Gece boyunca Moore, arkadaşıyla albümün hazırlık aşaması ve ilham kaynakları üzerine samimi bir sohbet gerçekleştirerek moderatörlük görevini üstlenirken; Wilson, yeni albümünde yer alan seçme parçaları canlı performansla davetlilere sundu.
DEMI MOORE'UN YENİ PROJESİ: "TYRANT"
Demi Moore’un bu katılımı, yeni film projesi Tyrant'ın Los Angeles'ta çekimlerine başlandığının duyurulmasından hemen sonra gerçekleşti. David Weil tarafından yönetilen gerilim filminde Moore; Charlize Theron ve Julia Garner ile başrolleri paylaşıyor. Yapımın genişleyen kadrosuna son olarak Hudson Williams, Paapa
Essiedu, Omar Apollo ve Nara Smith gibi isimler dahil oldu.
Film hakkında Deadline'ın geçtiği bilgilere göre yapım; New York’un seçkin ve lüks restoran dünyasında geçen, Wall Street ve Whiplash tadında, heyecanı yüksek bir gerilimi esas alıyor.
STİL DETAYLARI: DRIES VAN NOTEN VE AQUAZZURA
Demi Moore, 92NY’deki etkinlik için Dries Van Noten’ın İlkbahar/Yaz koleksiyonundan parçalar seçti. Oyuncu, yakasında beyaz kontrast detaylar bulunan siyah kısa bir blazer ceketi, üzerinde siyah işlemeler bulunan haki tonlarında, bilek boy bir pantolonla eşleştirdi.
Ceketinin altından sarkan volan detayları stile hareket katarken, Moore bu görünümünü Aquazzura imzalı, dantel dokulu siyah topuklu ayakkabılarla tamamladı. Saçlarını her zamanki gibi doğal ve düz bırakan oyuncu, aksesuar olarak ise taşlı ve sallantılı küpeler tercih etti.