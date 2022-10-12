Selen Görgüzel ayı kanı enjekte ettireceğini açıkladı

Yönetmen Hamdi Alkan ile sekiz yıl süren evliliğini geçen mart ayında tek celsede sonlandıran Selen Görgüzel, boşanma sonrası yaptırdığı estetik işlemlerle gündemden düşmüyor. Nişantaşı'nda görüntülen 43 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Görgüzel, gençlik sırrını açıkladı.

AYI KANI ENJEKTE EDECEK

Son dönemde yaptırmış olduğu cerrahi işlemler ile gündemde olan Selen Görgüzel, ayı kanı enjekte edeceği yönündeki söylentilerle ilgili konuştu.

Görgüzel, kendisinin de deneyeceğini ancak henüz araştırma aşamasında olduğunu belirtti. "Ayılar altı ay yattıkları için kas erimesi olmuyor ve araştırmalar sonucu hayvanların kanının insanlara faydalı olduğu açıklandı. Şimdi nerede yapılıyor araştırıyorum bunu yaptıracağım. Kas ve kemik yapısına iyi geliyormuş" ifadelerini kullandı.

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