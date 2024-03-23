Selen Görgüzel: Önce paylaştı sonra sildi, takipçileri tanıyamadı

Selen Görgüzel, sosyal medyadaki bir takipçisinden gelen 'Çok güzelsiniz, yüzünüzdeki işlemleri öğrenebilir miyim?' sorusuna şu yanıtı vermişti: Burnumda operasyon var ve düzenli botoks yaptırıyorum. Onun dışında cilt bakımı dışında yüzüme dokunmam.