Selen Görgüzel: Önce paylaştı sonra sildi, takipçileri tanıyamadı
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüllerden biri olan Selen Görgüzel, son paylaşımında estetik yaptırdığı fotoğrafını paylaşınca takipçileri tanımakta zorlandı.
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2022 yılında yönetmen Hamdi Alkan ile evliliğini sonlandıran Selen Görgüzel, bu kez yaptırdığı estetik operasyonlarla adından söz ettirdi.
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PAYLAŞTIKTAN SONRA SİLDİ!
'Türk Malı', 'Zoraki Başkan', 'Oğlum için', 'Deli Duran', 'Bir Dilim Aşk' gibi projelerde boy gösteren Selen Görgüzel, tekrar estetik doktorunun kapısını çaldı.
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Ünlü isim, “Çok gergin olduğum doğrudur” notuyla paylaştığı, suratı bandajlı fotoğrafı kısa süre sonra sildi.
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Selen Görgüzel, sosyal medyadaki bir takipçisinden gelen 'Çok güzelsiniz, yüzünüzdeki işlemleri öğrenebilir miyim?' sorusuna şu yanıtı vermişti: Burnumda operasyon var ve düzenli botoks yaptırıyorum. Onun dışında cilt bakımı dışında yüzüme dokunmam.