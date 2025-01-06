Selena Gomez, Altın Küre Ödül Töreni'ne nişanlısıyla katıldı
Selena Gomez ve geçtiğimiz haftalarda nişanlandığı Benny Blanco, 5 Ocak 2025'te Beverly Hills, Kaliforniya'da The Beverly Hilton'da düzenlenen 82. Yıllık Altın Küre Ödüllerine katıldı.
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Selena Gomez, 5 Ocak'ta Los Angeles'ta düzenlenen 2025 Altın Küre Ödülleri'nde iki ayrı adaylıkta yarıştı. Birisi Emilia Pérez'deki performansıyla Herhangi Bir Sinema Filminde Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Performansı. Diğeri de Only Murders in the Building'deki performansıyla Müzikal veya Komedi Televizyon Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu Performansı .
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32 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu geceye Aralık ayında nişanlandığı Benny Blanco ile katıldı.
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Gomez, omuzları açık soluk mavi Prada elbisesi ile prenses gibi görünüyordu. Ünlü oyuncu görünümünü Tiffany & Co.'dan göz alıcı bir elmas kolye ve küpeler ile tamamladı.
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36 yaşındaki Blanco ise tamamen beyaz bir takım elbise tercih etti. İkilinin samimi tavırları geceye damga vurdu.