Selena Gomez, Altın Küre Ödül Töreni'ne nişanlısıyla katıldı

Selena Gomez ve geçtiğimiz haftalarda nişanlandığı Benny Blanco, 5 Ocak 2025'te Beverly Hills, Kaliforniya'da The Beverly Hilton'da düzenlenen 82. Yıllık Altın Küre Ödüllerine katıldı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Selena Gomez, Altın Küre Ödül Töreni'ne nişanlısıyla katıldı - Resim : 1

Selena Gomez, 5 Ocak'ta Los Angeles'ta düzenlenen 2025 Altın Küre Ödülleri'nde iki ayrı adaylıkta yarıştı. Birisi Emilia Pérez'deki performansıyla Herhangi Bir Sinema Filminde Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Performansı. Diğeri de Only Murders in the Building'deki performansıyla Müzikal veya Komedi Televizyon Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu Performansı . 

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Selena Gomez, Altın Küre Ödül Töreni'ne nişanlısıyla katıldı - Resim : 2

32 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu geceye Aralık ayında nişanlandığı Benny Blanco ile katıldı.

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Selena Gomez, Altın Küre Ödül Töreni'ne nişanlısıyla katıldı - Resim : 3

Gomez, omuzları açık soluk mavi Prada elbisesi  ile prenses gibi görünüyordu. Ünlü oyuncu görünümünü Tiffany & Co.'dan göz alıcı bir elmas kolye ve küpeler ile tamamladı. 

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Selena Gomez, Altın Küre Ödül Töreni'ne nişanlısıyla katıldı - Resim : 4

36 yaşındaki Blanco ise tamamen beyaz bir takım elbise tercih etti. İkilinin samimi tavırları geceye damga vurdu. 