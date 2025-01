Selena Gomez, Altın Küre Ödül Töreni'ne nişanlısıyla katıldı

Selena Gomez, 5 Ocak'ta Los Angeles'ta düzenlenen 2025 Altın Küre Ödülleri'nde iki ayrı adaylıkta yarıştı. Birisi Emilia Pérez'deki performansıyla Herhangi Bir Sinema Filminde Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Performansı. Diğeri de Only Murders in the Building'deki performansıyla Müzikal veya Komedi Televizyon Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu Performansı .