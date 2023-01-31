Selena Gomez ellerinin neden titrediğini açıkladı

Şu sıralar TikTok’u aktif bir şekilde kullanan dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, geçtiğimiz günlerde cilt bakım rutinini takipçileriyle paylaşmıştı. Videoda Gomez'in ellerinin çok fazla titremesi hayranlarını endişelendirmişti. Gomez, yaşadığı süreç ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İLAÇLAR YÜZÜNDEN ELLERİM TİTRİYOR"

Independent Türkçe'nin aktardığına göre Selena Gomez, konuya açıklık getirdi. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, "Lupus tedavisi için kullandığım ilaçlar yüzünden ellerim titriyor" ifadelerini kullandı.

HASTALIĞINI GİZLEMEMİŞTİ

Gomez'e 2014'te halk arasında 'kelebek hastalığı' olarak da bilinen 'lupus' teşhisi konmuştu. Selena Gomez, eklem ağrıları ve yorgunluğa sebep veren otoimmün hastalığını kamuoyundan gizlemeyerek, bu süreci açıkça anlatmıştı.

Lupus yüzünden böbrek nakline de ihtiyaç duyan Gomez'e 2017'de arkadaşı Francia Raisa, organını bağışlamıştı.