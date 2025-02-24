Selena Gomez, SAG Ödülleri'nde fit hali ve şıklığıyla dikkat çekti
2025 Screen Actors Guild (SAG) Ödülleri'nde Selena Gomez, Celine özel dikim lacivert bir elbiseyle ilgi odağı oldu.
Hollywood ödül sezonunun en önemli törenlerinden SAG (Screen Actors Guild - Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri, dün gece Los Angeles'ta düzenlendi. Sinema alanında 'A Complete Unknown'daki performansıyla Timothée Chalamet'nin 'En İyi Erkek Oyuncu', 'The Substance'taki rolüyle Demi Moore'un 'En İyi Kadın Oyuncu' seçildiği SAG Ödülleri'nde, Colin Farrell, Jessica Gunning, Zoe Saldaña da diğer ödül alan isimler arasındaydı. Gecenin kazananlarından biri de Selena Gomez'di.
Hem şarkıcılık hem de oyunculuk alanında başarısını kanıtlayan Selena Gomez, rol aldığı 'Only Murders in the Building' dizisiyle 'En İyi Komedi Kadrosu' ödülünü kazandı.
SAG Ödülleri’nde Selena Gomez özel dikim lacivert bir Celine elbisesi ve Messika mücevherleriyle yarattığı modern Hollywood ihtişamı ile kırmızı halıda boy gösterdi.
Gomez, ödül gecesinde, zayıflığı ve zarafetiyle hayranlarını büyüledi. Ünlü oyuncu SAG Ödülleri'nde çarpıcı değişimiyle gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.