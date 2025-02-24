Selena Gomez, SAG Ödülleri'nde fit hali ve şıklığıyla dikkat çekti

Hollywood ödül sezonunun en önemli törenlerinden SAG (Screen Actors Guild - Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri, dün gece Los Angeles'ta düzenlendi. Sinema alanında 'A Complete Unknown'daki performansıyla Timothée Chalamet'nin 'En İyi Erkek Oyuncu', 'The Substance'taki rolüyle Demi Moore'un 'En İyi Kadın Oyuncu' seçildiği SAG Ödülleri'nde, Colin Farrell, Jessica Gunning, Zoe Saldaña da diğer ödül alan isimler arasındaydı. Gecenin kazananlarından biri de Selena Gomez'di.