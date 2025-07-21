Selena Gomez'den 33'üncü yaş kutlaması

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, yarın 33 yaşına girecek. ABD'li sanatçı, yakın arkadaşlarıyla erken doğum günü partisi yaptı.

Selana Gomez'i doğum günü partisinde arkadaşı ünlü şarkıcı Taylor Swift yalnız bırakmadı.

Taylor Swift, tam 6 yıl sonra müzik arşivinin kayıtlarını geri almasını da haziran ayında Selena Gomez ile birlikte kutlamıştı.

EVLİLİK İÇİN GÜN SAYIYOR

Partiden paylaşım yapan Selena Gomez, müzisyen sevgilisi Benny Blanco ile öpüştüğü anın görüntüsüne de yer verdi. 37 yaşındaki müzik yapımcısı ile geçtiğimiz aralık ayında nişanlanan Gomez, evlilik için gün sayıyor.