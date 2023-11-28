Selena Gomez'in imaj değişikliği sosyal medyada gündem oldu

Bir süredir oyunculuk kariyerine odaklanan Selena Gomez'in yeni şarkısı "Single Soon" ile müzik piyasasına dönmesi herkesi sevindirmişti.

YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

Gomez son olarak paylaşımında yüzündeki değişimiyle dikkat çekti. Saç rengi ve makyajı da gündeme gelen şarkıcıyı beğenenler kadar beğenmeyenler de vardı.

Selena Gomez'e "Resmen 10 yaş yaşlanmış"," Tatlılığını yok etmiş""Bu kız neden kendiyle bu kadar oynuyor", "Yazık tanıyamadım" yorumları geldi.

"BUNUN İÇİN ÇOK YAŞLIYIM'"

Selena, geçtiğimiz ay ise sosyal medyaya ara verdiğini duyurarak; "Sosyal medyaya bir süre ara vereceğim çünkü bu biraz aptalca ve ben 30 yaşındayım. Bunun için çok yaşlıyım" diye yazmıştı.