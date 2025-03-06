Selin Şekerci de Turkish Delight akımına uydu: "Yeşilçam benim işim"
Oyuncu Selin Şekerci, son zamanlarda popüler olan 'Turkish Delight' akımına katıldı. Türkan Şoray makyajı yaptığı anları sosyal medya hesabından yayınlayan isme, çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.
Yeşilçam efsanesi Türkan Şoray’ın ikonik tarzı son zamanlarda sosyal medyada bir akım haline geldi.
Onun filmlerdeki görünümü TikTok ve Instagram’daki influencer’ların ‘Turkish Delight Make Up’ adıyla makyajını yapmaya başlamasıyla tüm dünyada trend oldu.
Oyuncu Selin Şekerci de Sezen Aksu'nun Kusura Bakma şarkısı eşliğinde Türkan Şoray'ın ikonik makyajını yaptığı videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü güzel paylaşıma, 'Yeşilçam benim işim Türkan Şoray makyajını nasıl kaptırdım” diye el arttırdım şarkıyı da söyledim.' notunu düştü.
Şekerci'nin paylaşımına, 'Akıma en çok yakışan gözler', 'Konu kapanmıştır ', 'En çok benzeyen sen olmuşsun', 'Gerçek Turkish delight', 'Kocaman gözler bu akıma çok uydu', 'Sonunda biri doğru yapmış' gibi yorumlar geldi.