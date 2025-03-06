Selin Şekerci de Turkish Delight akımına uydu: "Yeşilçam benim işim"

Şekerci'nin paylaşımına, 'Akıma en çok yakışan gözler', 'Konu kapanmıştır ', 'En çok benzeyen sen olmuşsun', 'Gerçek Turkish delight', 'Kocaman gözler bu akıma çok uydu', 'Sonunda biri doğru yapmış' gibi yorumlar geldi.