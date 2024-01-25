Selin Şekerci'den öpüşme itirafı: Beğendiğim bir oyuncuyla öpüşme sahnesi olsaydı bir gün önceden uyuyamazdım

"GÜZEL KARDEŞİM' DEYİP..."

Şekerci, "Öpüşme sahnesine nasıl hazırlanılır, partnerinin ağzı kokuyorsa ne yapılır?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Partnerimin ağzının kokması konusunda bir sorunum yok. Bu durumda tiksinme hissiyle başa çıkabilirim. Ancak, ben bu durumu çok belli ederim."