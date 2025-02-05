Sen Ağlama İstanbul final mi yapacak? Dizi hakkında karar verildi

Star TV'de Salı akşamları ekrana gelen Sen Ağlama İstanbul dizisi için kötü haber geldi. Dizinin 8. bölümde final yapacağı öğrenildi.

Elele Online

Elele Online
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Sen Ağlama İstanbul final mi yapacak? Dizi hakkında karar verildi - Resim : 1

İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas ve Aytaç Şaşmaz’ı bulusturan Sen Ağlama İstanbul dizisi 10 Aralık Salı akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelmişti. 

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Sen Ağlama İstanbul final mi yapacak? Dizi hakkında karar verildi - Resim : 2

1970'li yıllarda İstanbul’da geçen ve imkansız bir aşkı konu alan dizi ile ilgili kötü haber geldi. 

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Sen Ağlama İstanbul final mi yapacak? Dizi hakkında karar verildi - Resim : 3

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Sen Ağlama İstanbul ekrana veda ediyor. Dizinin 8. bölümde final yapacağı öğrenildi. Salı gününe Kral Kaybederse’nin geleceği kulislerde konuşuluyor.

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Sen Ağlama İstanbul final mi yapacak? Dizi hakkında karar verildi - Resim : 4

Sen Ağlama İstanbul dizisinin oyuncu kadrosunda İsmail Hacıoğlu (Kubat), Simay Barlas (Şehrazat), Aytaç Şaşmaz (Ferhat), Burcu Cavrar (Şirin), Mehmet Çevik, Ayşegül Ünsal, Şehsuvar Aktaş, Özlem Tokaslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Mert Denizmen, Yağmur Özbasmacı, Gökhan Bekletenler, Buse Giriftinoğlu, Nazlıcan Demir, Zeynep Dreyfi Zuhri, Batuhan Bayar, Sami Aksu, Halil Karaata, Merve Şeyma Zengin ve Tamer Levent gibi önemli isimler yer alıyor.