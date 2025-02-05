Sen Ağlama İstanbul final mi yapacak? Dizi hakkında karar verildi
Star TV'de Salı akşamları ekrana gelen Sen Ağlama İstanbul dizisi için kötü haber geldi. Dizinin 8. bölümde final yapacağı öğrenildi.
İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas ve Aytaç Şaşmaz’ı bulusturan Sen Ağlama İstanbul dizisi 10 Aralık Salı akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelmişti.
1970'li yıllarda İstanbul’da geçen ve imkansız bir aşkı konu alan dizi ile ilgili kötü haber geldi.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre Sen Ağlama İstanbul ekrana veda ediyor. Dizinin 8. bölümde final yapacağı öğrenildi. Salı gününe Kral Kaybederse’nin geleceği kulislerde konuşuluyor.
Sen Ağlama İstanbul dizisinin oyuncu kadrosunda İsmail Hacıoğlu (Kubat), Simay Barlas (Şehrazat), Aytaç Şaşmaz (Ferhat), Burcu Cavrar (Şirin), Mehmet Çevik, Ayşegül Ünsal, Şehsuvar Aktaş, Özlem Tokaslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Mert Denizmen, Yağmur Özbasmacı, Gökhan Bekletenler, Buse Giriftinoğlu, Nazlıcan Demir, Zeynep Dreyfi Zuhri, Batuhan Bayar, Sami Aksu, Halil Karaata, Merve Şeyma Zengin ve Tamer Levent gibi önemli isimler yer alıyor.