Senden Önce dizisinde Alp Navruz’un partneri Sinem Ünsal oldu

Till Death projesinden uyarlanan D Media imzalı Senden Önce’nin oyuncu kadrosu netleşmeye başladı. Alp Navruz’un başrolünde olacağı filmin yeni ismi de belli oldu.

Alp Navruz’un partneri Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya oldu

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi ve film dünyasında başarılarıyla adından söz ettiren Sinem Ünsal dizide Merve karakterine hayat verecek.

2024 yılının başlarında çekimlere başlaması beklenen dizide Sinem Ünsal, Alp Navruz’un hayat verdiği Hakan Dağıstan'ın eşi Merve’yi canlandıracak.

Filmin başrol karakterlerinden Sahra’ya hayat verecek olan isim de netleşti. Başarılı oyuncu Nilperi Şahinkaya Senden Önce’yle anlaştı. Şahinkaya, Feride Kaytan’ın yöneteceği, Başak Angigün’ün yazdığı dizide eşinin kendisinden uzaklaşmasından bunalan iş insanı Hakan, Uludağ’a gittiği iş gezisi sırasında hayatını alt üst edecek çok özel ve çarpıcı bir kadınla tanışır ve hayatı sonsuza dek değişir.