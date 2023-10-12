Ünlü oyuncu Şener Şen'den Esra Bilgiç ve Ata Demirer’e sürpriz set ziyareti

'BİR İHTİMAL VAR' DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Bir gazetede spor bahisleri yazarı olarak çalışan İsa, babasından miras kalan yeteneği sayesinde bir zamanlar fırtınalar estirmiş, bahis dünyasının bir numaralı ismi haline gelmiştir. Ancak son zamanlarda tahminleri tutmamaya başlar, bu da onun işini kaybetmesine ve düşman kazanmasına sebep olur.