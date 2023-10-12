Ünlü oyuncu Şener Şen'den Esra Bilgiç ve Ata Demirer’e sürpriz set ziyareti
BKM Film'in Netflix için çektiği Bir İhtimal Daha Var dizisinin başrollerini paylaşan Ata Demirer ve Esra Bilgiç’e sette sürpriz! Ünlü oyuncu Şener Şen dizi setini ziyaret etti.
Başrollerini Ata Demirer ve Esra Bilgiç'in paylaştığı, kadrosunda Uğur Yücel, Lale Mansur ve Altan Erkekli gibi isimlerin de olduğu Netflix Dizisi "Bir İhtimal Daha Var''ın set çalışmaları devam ediyor.
Önceki gün set çekimleri esnasında sürpriz yaparak sete gelen usta oyuncu Şener Şen, Ata Demirer ve Esra Bilgiç ile sohbet etti.
'BİR İHTİMAL VAR' DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Bir gazetede spor bahisleri yazarı olarak çalışan İsa, babasından miras kalan yeteneği sayesinde bir zamanlar fırtınalar estirmiş, bahis dünyasının bir numaralı ismi haline gelmiştir. Ancak son zamanlarda tahminleri tutmamaya başlar, bu da onun işini kaybetmesine ve düşman kazanmasına sebep olur.
İsa tüm umutlarını kaybetmişken, karşısına ünlü iş adamı Refik çıkar. Refik onu tüm dertlerinden kurtarabilecek tek kişidir ama ortada ufak bir sorun vardır: Refik’in ölü olması.