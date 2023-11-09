Seray Kaya'dan Mert Demir ile aşk sorusuna yanıt!

Kadın dizisindeki başarılı oyunculuğuyla bilinen Seray Kaya, Mabel Matiz'le seslendirdiği 'Antidepresan' şarkısıyla dikkat çeken müzisyen Mert Demir ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Ünlü oyuncu bu söylentilere yanıt verdi.

'HAYIRLI OLSUN DİYELİM Mİ?

Oyuncu, "Hayırlı olsun diyelim mi?” sorusuna, "Arkadaşlar çok teşekkür ederim, çok güzel bir röportajdı" karşılığını vermekle yetinmişti.

"PİŞMAN OLMADIM"

Geçtiğimiz aylarda saçlarını kısa bir şekilde kestiren oyuncu, muhabirlerin; "Seray Hanım, saçlarınız kısaydı. Ek mi yaptırdınız? Pişman mı oldunuz?" sorusuna, "Pişman olmadım ya. Bir proje için kısa denedik. Başka bir proje için de uzatmak zorunda kaldım işim gereği o yüzden böyle yaptım şimdi" cevabını verdi.