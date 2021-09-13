Alya İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ALYA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Alya

Alya Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Arapça



ALYA İSMİNİN ANLAMI

Alya, Arapça'da gök, gökyüzü ve yücelik demektir. Slavcada "güzel" anlamındaki алая (kızıl) kelimesinden türetilmiştir. Bazı kaynaklara göre Alya, “şeref”, “sema”, “dağ tepesi” ve “yüksek yer” manalarına gelmektedir. (Beren isminin anlamı da ilginizi çekebilir)

ALYA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Alya ismi açıklık, azim ve istikrarı çağrıştırır. Hedef odaklı, arzulu, cesur ve özgür düşüncelidir. Herhangi bir karar almadan önce çok analiz yapar. Bu sayede yanlış kararlar alma riski düşüktür. Doğuştan şanslıdır, doğru zamanda doğru yerde bulunur. Mükemmel iletişim kabiliyeti vardır. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

ALYA İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Alya ismi gazeteci Ayşe Arman'ın kızı Alya Dormen'in ismiyle de bir kez daha popülarite kazanmıştı.

Alya ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Ayla, Asil, Azra, Elya, Arya, Çiya, İhya, Süreyya (Daha fazla benzer isim için tıklayın: A harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA ALYA İSMİ GEÇİYOR MU?

Alya ismi Kuran’da geçmemektedir. Türkiye'de özellikle son yıllarda Alya ismi kız çocuklarına en çok verilen isimler arasında yer almaktadır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

A: Bu harfle başlayan isimler, başkalarına neler yapabileceklerini kanıtlamayı seven, entelektüel düzeyleri yüksek ve kararlı kişiliklerdir.

L: İsmin ikinci harfi olarak yer alan l harfi, numerolojik olarak 3 rakamı ile eşdeğer özellikler taşır ve bu harfe sahip kişiler çok arkadaş canlısı, sosyal ve yetenekli kişiler olurlar.

Y: İsmin ikinci hecesinde bulunan y harfi kişiye, negatif karakteristik özelliklerini çabalarıyla kendilerini başarılı kılacak özelliklere dönüştürebilme yeteneği kazandırır.

A: İsmin sonunda yer alan a harfi numerolojik olarak 1 rakamı ile eşdeğer özellikler taşır ve bu harfe sahip kişiler özgün, yaratıcılık enerjisi çok yüksek, hareketli ve kararlı kişilerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Alya İsminin Numerolojisi: 3

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★

Aile ★★★

Arkadaşlık ★★

İDEAL MESLEKLERİ

Güzellik Uzmanı Estetisyen, Öğretmen, Tarihçi veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

3 sayısının enerjisi, kişiye iyilik ve neşe özellikleri katar. Bu enerjiye sahip olan insanlar etraflarında gördükleri mutsuzluk ve huzursuzluğu, neşeleri ve iyilik güçleriyle dönüştürmek, bulundukları ortamı huzurlu hale getirmek isterler. 3 enerjisi arkadaşlığı, misafirperverliği, komikliği temsil eder.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 3 sayısı, kişinin flört etmekten keyif aldığını gösterir. Girdiği ortamda herkesin gözdesi olmak isteyen 3 enerjisi, kendisini tavrı ve tarzıyla ortamın popüler kişisi haline getirir. Coşkulu ve heyecanlı aşklar yaşamaktan çok zevk alır. Zaman zaman çocukça beklentilere sahip olabilen 3, beklentilerini gerçekçi hale getirdiği takdirde mutlu olacaktır.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi A ile başlayan kişiler, özgürlük aşığı ve bağımsızlıklarına aşırı düşkün, hızlı ve ani karar alma kapasiteleri çok yüksek kişiler olurlar. İsminin son harfi A olan kişiler, inandıkları değerlerin ve aldıkları kararların sonuna kadar arkasında duran, inatçı, kararlı kişilerdir.

ALYA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Sarı

Sarı renk idealizmi ve oyuncu olmayı sembolize eder. Sarı renktekiler, hayattan zevk almayı öncelik haline getirseler de büyüme ve olgunlaşma arzusu ile de doludurlar. Renk terapisinde sarı renk, zihnin harekete geçirilmesi için kullanılır.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 1, 10, 14, 24 ve 38'dir

Şanslı Günü:

Pazar

Pazar günü kişisel refah ve yaratıcılığın günüdür. Şansı günü Pazar olan kişiler, kendilerini ön plana çıkaracak ve refah seviyelerini yükseltecek işlere, Pazar günü odaklanabilirler.

Şanslı Ayı:

Şubat

Şubat ayı, niyetin gücünü ve tefekkürü sembolize eder. Bu ay umutsuzluğa kapılmamak ve aksiliklere göğüs germenin önemini simgeler. Şubat ayı enerjisi gereği sağlıklı beslenme ve gelişme, iyileşme süreçleri için en uygun aydır.