Serdar Ortaç'ın annesi: Oğlumun evlenmesini istemiyorum, eğlensin, gezsin

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nesrin Ortaç; "Her konserinde olduğu gibi şimdi de çok heyecanlıyım. Oğlum sigarayı ve alkolü bıraktı. Şimdi görmeye geldim. Takipteyim artık. Bundan sonra bir daha kullanmayacak" dedi.