Serdar Ortaç'ın cezası belli oldu!

10 AY HAPİS CEZASI

Serdar Ortaç'ın yargılandığı davada karar çıktı. Habertürk'ün haberine göre, Ortaç'ın 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı, yani şarkıcı bir daha aynı suçu işlerse cezaevine girecek.

Aynı suçtan hakkında soruşturma başlatılan bir diğer ünlü olan Mehmet Ali Erbil'in davası ise önümüzdeki günlerde görülecek.