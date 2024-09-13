Serdar Ortaç'tan nostaljik paylaşımlar: İlk arabası, ilk aşkı, ilk klip çekimi, ilk imza günü...

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, hayatına ve müzik kariyerine dair anılarını ve ilklerini sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Serdar Ortaç'tan nostaljik paylaşımlar: İlk arabası, ilk aşkı, ilk klip çekimi, ilk imza günü... - Resim : 1

Ünlü isimler, zaman zaman sosyal medya hesaplarında nostaljik paylaşımlar yaparak takipçilerini  bir zaman yolculuğuna çıkarıyor.

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Serdar Ortaç'tan nostaljik paylaşımlar: İlk arabası, ilk aşkı, ilk klip çekimi, ilk imza günü... - Resim : 2

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç da hayatına ve müzik kariyerine dair anılarını ve ilklerini sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

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Serdar Ortaç'tan nostaljik paylaşımlar: İlk arabası, ilk aşkı, ilk klip çekimi, ilk imza günü... - Resim : 3

54 yaşındaki şarkıcı, 3.4 milyon takipçili Instagram hesabında; ilk aşkını, ilk sahnesini, ilk imza gününü, üniversite yurdunda yaptığı ilk yemeği ve ilk otomobilini yayımladı.

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Serdar Ortaç'tan nostaljik paylaşımlar: İlk arabası, ilk aşkı, ilk klip çekimi, ilk imza günü... - Resim : 4

Ortaç'ın kareleri beğeni  ve yorum yağmuruna tutuldu.  