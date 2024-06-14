Serdar Ortaç'tan 'Yakınlarından borç istiyor' iddialarına yanıt

Uzun yıllar MS hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Serdar Ortaç'ın yakın tanıdıklarından borç istediğine dair söylentilere ünlü sanatçıdan yanıt geldi.

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Serdar Ortaç'tan 'Yakınlarından borç istiyor' iddialarına yanıt - Resim : 1

Son dönemde sosyal medya hesabındaki canlı yayınları sırasında yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Serdar Ortaç, hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. 

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Serdar Ortaç'tan 'Yakınlarından borç istiyor' iddialarına yanıt - Resim : 2

Serdar Ortaç'ın 500 bin TL ödemesi için bir WhatsApp grubu kurduğu ve tanıdıklarından  5'er bin TL istediği iddia edildi. 

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Serdar Ortaç'tan 'Yakınlarından borç istiyor' iddialarına yanıt - Resim : 3

Serdar Ortaç, söz konusu iddiaların ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

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Serdar Ortaç'tan 'Yakınlarından borç istiyor' iddialarına yanıt - Resim : 4

'BUNLARA İNANMAYIN!'

"Geçen sene bir arkadaşımdan borç aldığım dönemde gerçekleşen WhatsApp konuşmalarını bulmuşlar, onları yayınlıyorlar. 300 kişilik bir grup kurup herkesten para istemişim. Bunlara inanamayın, eğer benim adıma sizden biri para isterse kesinlikle inanmayın."