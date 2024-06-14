Serdar Ortaç'tan 'Yakınlarından borç istiyor' iddialarına yanıt

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Son dönemde sosyal medya hesabındaki canlı yayınları sırasında yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Serdar Ortaç, hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.
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Serdar Ortaç'ın 500 bin TL ödemesi için bir WhatsApp grubu kurduğu ve tanıdıklarından 5'er bin TL istediği iddia edildi.
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Serdar Ortaç, söz konusu iddiaların ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
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'BUNLARA İNANMAYIN!'
"Geçen sene bir arkadaşımdan borç aldığım dönemde gerçekleşen WhatsApp konuşmalarını bulmuşlar, onları yayınlıyorlar. 300 kişilik bir grup kurup herkesten para istemişim. Bunlara inanamayın, eğer benim adıma sizden biri para isterse kesinlikle inanmayın."