Seren Serengil'in estetikleri şaşkınlık yarattı! İşte son hali
Gazeteci Cengiz Semercioğlu'nun programına katılan Seren Serengil estetikli haliyle sosyal medyada gündem oldu.
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Bir dönem tv100 ekranlarında "Duymadık Demeyin" isimli programı birlikte sunan Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu, daha sonra yollarını ayırarak televizyon serüvenlerine devam etmişlerdi.
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Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu, seneler sonra televizyonda yan yana geldiler.
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Ancak Seren Serengil'i görenler ünlü ismi tanımakta adeta zorluk çektiler.
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Seren Serengil'in estetikli yüzünün son hali sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.