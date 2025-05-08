Seren Serengil'in estetikleri şaşkınlık yarattı! İşte son hali

Gazeteci Cengiz Semercioğlu'nun programına katılan Seren Serengil estetikli haliyle sosyal medyada gündem oldu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Seren Serengil'in estetikleri şaşkınlık yarattı! İşte son hali - Resim : 1

Bir dönem tv100 ekranlarında "Duymadık Demeyin" isimli programı birlikte sunan Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu, daha sonra yollarını ayırarak televizyon serüvenlerine devam etmişlerdi.

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Seren Serengil'in estetikleri şaşkınlık yarattı! İşte son hali - Resim : 2

Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu, seneler sonra televizyonda yan yana geldiler.

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Seren Serengil'in estetikleri şaşkınlık yarattı! İşte son hali - Resim : 3

Ancak Seren Serengil'i görenler ünlü ismi tanımakta adeta zorluk çektiler.

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Seren Serengil'in estetikleri şaşkınlık yarattı! İşte son hali - Resim : 4

Seren Serengil'in estetikli yüzünün son hali sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.