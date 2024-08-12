Serenay Sarıkaya: Cesur bir oyuncu olduğumu düşünüyorum

'CESUR BİR OYUNCU OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM'

Dizilerde genellikle cesaret gerektiren sahnelerde yer alan Sarıkaya, "Cesur bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Bir yönetmenin, bir senaristin veya bir yapımcının beni ilk akla gelenden farklı şekillerde hayal etmesini, benimle ilgili başka hayaller kurmasını ve o hayal dünyasına beni de çekmesini çok isterim" dedi.