Serenay Sarıkaya'dan yeni pozlar! Çiçekli kombini beğeni topladı

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Şimdilerde Kimler Geldi Kimler Geçti dizi projesi ile gündemde olan Serenay Sarıkaya bir yandan da çeşitli yerleri gezmeye devam ediyor.
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En son Mardin'de görüntülenen Sarıkaya'dan yeni bir paylaşım geldi. Yıllardır yüzü olduğu bir takı markası için kamera karşısına geçen güzel oyuncu, güzelliği ile yine beğeni topladı.
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Çiçekli desenleri olan bir kombin tercih eden ünlü ismin tarzı çok beğenildi.
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Takipçileri Sarıkaya'ya, "Prenses", "Geldi her ortamı güzelleştiren kadın", "Melek gibi", "Ya bu nasıl bir tatlılık", "Her seferinde daha iyisi" gibi güzel yorumlarda bulundu.