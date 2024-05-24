Serenay Sarıkaya'dan yeni pozlar! Çiçekli kombini beğeni topladı

Yıllardır yüzü olduğu bir takı markası için kamera karşısına geçen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, son pozlarıyla sosyal medyada beğeni topladı.

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Serenay Sarıkaya'dan yeni pozlar! Çiçekli kombini beğeni topladı - Resim : 1

Şimdilerde Kimler Geldi Kimler Geçti dizi projesi ile gündemde olan Serenay Sarıkaya bir yandan da çeşitli yerleri gezmeye devam ediyor.  

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Serenay Sarıkaya'dan yeni pozlar! Çiçekli kombini beğeni topladı - Resim : 2

En son Mardin'de görüntülenen Sarıkaya'dan yeni bir paylaşım geldi. Yıllardır yüzü olduğu bir takı markası için kamera karşısına geçen güzel oyuncu, güzelliği ile yine beğeni topladı.

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Serenay Sarıkaya'dan yeni pozlar! Çiçekli kombini beğeni topladı - Resim : 3

Çiçekli desenleri olan bir kombin tercih eden ünlü ismin tarzı çok beğenildi.  

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Serenay Sarıkaya'dan yeni pozlar! Çiçekli kombini beğeni topladı - Resim : 4

Takipçileri Sarıkaya'ya, "Prenses", "Geldi her ortamı güzelleştiren kadın", "Melek gibi", "Ya bu nasıl bir tatlılık", "Her seferinde daha iyisi" gibi güzel yorumlarda bulundu. 