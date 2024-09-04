Serenay Sarıkaya'nın tarzının bedeli ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın geçtiğimiz gün peş peşe yayınladığı karelerden birinde giydiği elbisenin fiyatı ortaya çıktı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Serenay Sarıkaya'nın tarzının bedeli ortaya çıktı - Resim : 1

Her yaptığı ve giydiği olay olan Serenay Sarıkaya'nın geçtiğimiz gün Mert Demir ile gittiği Yunanistan tatilinde giyidiği bir elbise çok beğenilmişti. Elbisenin fiyatı ortaya çıktı.

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Serenay Sarıkaya'nın tarzının bedeli ortaya çıktı - Resim : 2

İlişkileri tam gaz devam eden çiften Sarıkaya, sevgilisi ile verdiği tatil pozlarını geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınladı.

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Serenay Sarıkaya'nın tarzının bedeli ortaya çıktı - Resim : 3

Sarıkaya, kısa sürede 800 binden fazla beğeni alan gönderisine; "SS-MD" mesajını yazdı.

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Serenay Sarıkaya'nın tarzının bedeli ortaya çıktı - Resim : 4

Güzel oyuncunun paylaştığı karelerden birinde giydiği siyah elbisenin fiyatı ise, günler sonra ortaya çıktı.

ELBİSENİN DEĞERİ 40 BİN TL

'Wildest Fashion' adlı Instagram sayfasına göre; Serenay Sarıkaya'nın ünlü bir markaya ait elbisenin değeri tam olarak 40 bin 200 TL.