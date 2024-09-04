Serenay Sarıkaya'nın tarzının bedeli ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın geçtiğimiz gün peş peşe yayınladığı karelerden birinde giydiği elbisenin fiyatı ortaya çıktı.
1 / 4
Her yaptığı ve giydiği olay olan Serenay Sarıkaya'nın geçtiğimiz gün Mert Demir ile gittiği Yunanistan tatilinde giyidiği bir elbise çok beğenilmişti. Elbisenin fiyatı ortaya çıktı.
2 / 4
İlişkileri tam gaz devam eden çiften Sarıkaya, sevgilisi ile verdiği tatil pozlarını geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınladı.
3 / 4
Sarıkaya, kısa sürede 800 binden fazla beğeni alan gönderisine; "SS-MD" mesajını yazdı.
4 / 4
Güzel oyuncunun paylaştığı karelerden birinde giydiği siyah elbisenin fiyatı ise, günler sonra ortaya çıktı.
ELBİSENİN DEĞERİ 40 BİN TL
'Wildest Fashion' adlı Instagram sayfasına göre; Serenay Sarıkaya'nın ünlü bir markaya ait elbisenin değeri tam olarak 40 bin 200 TL.