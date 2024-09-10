Serkan Keskin ve Meriç Aral çifti evleniyor! Nikah tarihi belli oldu
Leyla ile Mecnun dizisindeki "İsmail Abi" rolüyle hafızalara kazınan tiyatrocu ve sinema oyuncusu Serkan Keskin, 5 yıldır birlikte olduğu oyuncu Meriç Aral'la nikah masasına oturacak. Evlilik tarihleri adeta yılan hikayesine dönen çiftin yeni nikah tarihi belli oldu.
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"Leyla ve Mecnun" dizisinin "İsmail Abi"si ünlü tiyatrocu Serkan Keskin, şimdilerde Sandık Kokusu dizisinde rol alan Meriç Aral'la nikah masasına oturacak.
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5 yıldır beraber olan çift, bundan önce üç kez daha nikah masasına oturmaya çalışmış ancak her seferinde ertelenmişti.
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tv100 Magazin Hattı'ndan Onur Üçkarışoğlu'nun haberine göre, ünlü tiyatrocu ve sinema oyuncusu Serkan Keskin ile meslektaşı Meriç Aral, 19 Eylül'de evleniyor.
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Çift İstanbul'da dünya evine girecek. 10 gün sonra evlenecek olan Keskin ve Aral çiftinin nazar korkusundan açıklamadıkları düğünlerinin boğaz hattında bir mekanda gerçekleşeceği öğrenildi.