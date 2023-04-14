Serra Arıtürk ile Halil Babür'den aşkından ilk kare

Gökçe Bahadır, Barış Arduç ve Salih Bademci'nin oynadığı 'Kulüp' dizisinin 2. sezon çekimleri tamamlandı. Dizinin yeni sezon kadrosuna Soner karakteriyle Halil Babür ve Keriman rolüyle de Serra Arıtürk dahil olmuştu. Dizide iki sevgiliyi oynayan oyuncuların aşk yaşadığı konuşuluyordu. Serra Arıtürk ile Halil Babür'ün aşkından ilk fotoğraf geldi.

İLK KARE

Netflix'te yayınlanan dizisinin kadrosuna 2. sezonuna "Soner" karakteriyle Halil Babür ve "Keriman" rolüyle de Serra Arıtürk dahil olmuştu. Sette tanışıp ilişkilerini magazin basınından uzakta yaşamayı tercih eden Halil Babür ve Serra Arıtürk aşklarını ilan etti. İki oyuncu beraber ilk kez fotoğraf paylaştı.