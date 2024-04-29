Sertap Erener'den olumsuz yorumlara fotoğraflı yanıt
Uzun bir aradan sonra "Mecbursun" şarkısını bir kez daha yorumlayan ve klip çeken usta sanatçı Sertap Erener'in değişimi sosyal medyada çok konuşulmuştu. Başarılı sanatçıdan tartışmalara fotoğraflı bir yanıt geldi.
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Türk pop müziğinde sayısız şarkının mimarı Sertab Erener, yıllar önce yayınlamış olduğu "Mecbursun" şarkısını bir kez daha seslendirerek yeni klibini paylaştı.
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Sosyal medyada çok sayıda kullanıcının dikkatini ise Sertab Erener'in değişimi çekti.
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Bazı kullanıcılar usta sanatçının yeni görüntüsünü Seda Sayan'a benzetti.
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Ancak bu tarz yorumlar üzerine sanat dünyasının farklı isimleri görüşlerini paylaştı.