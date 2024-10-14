Sessiz sedasız evlenmişti! Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun davetiyesi ortaya çıktı

Şimdilerde Karadut dizisinde izleyici karşısına çıkan İrem Helvacıoğlu, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu sevgilisi Ural Kaspar ile sessiz sedasız evlendi. Çiftin düğün tarihi de belli oldu.

Elele Online

Elele Online
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Sessiz sedasız evlenmişti! Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun davetiyesi ortaya çıktı - Resim : 1

'Sen Anlat Karadeniz'de geniş bir hayran kitlesi yakalayan ve şimdilerde Karadut dizisinde izleyici karşısına çıkan İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz aylarda iş insanı Ural Kaspar ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Sessiz sedasız evlenmişti! Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun davetiyesi ortaya çıktı - Resim : 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Helvacıoğlu’nun geçen günlerde sessiz sedasız nikah kıydığı ortaya çıktı.

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Sessiz sedasız evlenmişti! Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun davetiyesi ortaya çıktı - Resim : 3

Ekim ayında evlilik kararı alan çift öncesinde nikah masasına oturdu. Düğünün ise 28 Ekim’de yapacakları konuşuluyor.

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Sessiz sedasız evlenmişti! Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun davetiyesi ortaya çıktı - Resim : 4

Yakın çevreleriyle mutluluklarını kutlamak isteyen ünlü çiftin, nikah davetiyesi ortaya çıktı.