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Sessiz sedasız evlenmişti! Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun davetiyesi ortaya çıktı
Şimdilerde Karadut dizisinde izleyici karşısına çıkan İrem Helvacıoğlu, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu sevgilisi Ural Kaspar ile sessiz sedasız evlendi. Çiftin düğün tarihi de belli oldu.
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'Sen Anlat Karadeniz'de geniş bir hayran kitlesi yakalayan ve şimdilerde Karadut dizisinde izleyici karşısına çıkan İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz aylarda iş insanı Ural Kaspar ile aşk yaşamaya başlamıştı.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Helvacıoğlu’nun geçen günlerde sessiz sedasız nikah kıydığı ortaya çıktı.
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Ekim ayında evlilik kararı alan çift öncesinde nikah masasına oturdu. Düğünün ise 28 Ekim’de yapacakları konuşuluyor.
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Yakın çevreleriyle mutluluklarını kutlamak isteyen ünlü çiftin, nikah davetiyesi ortaya çıktı.