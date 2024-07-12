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Sessiz sedasız Paris’te evlenmişti! Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı düğünden yeni kareler paylaştı
Melisa Aslı Pamuk Ligue 1 takımlarından Lille’de forma giyen Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile sessiz sedasız Paris’te evlenmişti. Çift, düğünlerinden ilk kareleri aylar sonra yayınladı.
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Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı, bir süre önce ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk evlenmişti.
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Sessiz sedasız evlenen çiftten ilk hamle Pamuk'un soyadını Yazıcı olarak değiştirmesiyle gelmişti. Çift evlendiklerini bu şekilde duyurmuştular.
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Evlendiklerini bir süre gizleyen ünlü çift, bir süre düğünden anlar da paylaşmadılar. Çift, uzun bir aradan sonra düğün fotoğraflarını yayınladılar.
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Melisa Aslı Pamuk Paris Moda Haftası’nda tanıştığı Karl Dagher’e düğün fotoğraflarını çektirdi. Fotoğraflar, hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.