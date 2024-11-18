Setlere ara veren Ece Çeşmioğlu: Bugünler bir daha gelmeyecek, tadını çıkarmaya çalışıyorum
Oyuncu Ece Çeşmioğlu, önceki gün Caddebostan’da bir mekandan çıkarken görüntülendi. Oyunculuk kariyerine çocukları için ara verdiğini hatırlatan Ece Çeşmioğlu samimi açıklamalarda bulundu.
Mutlu beraberliklerini 2021 yılında evlilikle taçlandıran Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, 2022 yılının mart ayında ilk çocuklarına kavuşmuştu.
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan oyuncu çift, geçtiğimiz martta da Hazar adını verdikleri oğullarını kucaklarına almıştı.
Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre oyuncu Ece Çeşmioğlu, önceki gün Caddebostan’da bir mekandan çıkarken görüntülendi ve samimi açıklamalarda bulundu.
Çocukları Zeyno ve Hazar hakkında konuşan oyuncu, “Annelik benim için bambaşka bir yolculuk oldu. O kadar çok sevdim ki yaklaşık üç yıldır kariyerime ara verdim, onlara vakit ayırmak istedim” dedi. Ece Çeşmioğlu, çocukları arasındaki farklılıklardan da bahsetti. “Hazar çok hareketli, şimdiden emeklemeye başladı. Zeyno ise daha sakindi, bir buçuk yaşında yürümüştü. Zeyno, kardeşine çok düşkün." ifadelerini kullandı.