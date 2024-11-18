Setlere ara veren Ece Çeşmioğlu: Bugünler bir daha gelmeyecek, tadını çıkarmaya çalışıyorum

Çocukları Zeyno ve Hazar hakkında konuşan oyuncu, “Annelik benim için bambaşka bir yolculuk oldu. O kadar çok sevdim ki yaklaşık üç yıldır kariyerime ara verdim, onlara vakit ayırmak istedim” dedi. Ece Çeşmioğlu, çocukları arasındaki farklılıklardan da bahsetti. “Hazar çok hareketli, şimdiden emeklemeye başladı. Zeyno ise daha sakindi, bir buçuk yaşında yürümüştü. Zeyno, kardeşine çok düşkün." ifadelerini kullandı.