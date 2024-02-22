Settar Tanrıöğen sete ne zaman dönecek? İşte Tanrıöğen'in son sağlık durumu

2 bölüm daha yok

Ziyaret yasağı olan oyuncunun önümüzdeki 2 bölüm daha Kızılcık Şerbeti'nde olmayacağı kesinleşti. İleriki bölümler için de Settar Tanrıöğen’in doktorlarından alınacak bilgiye göre hareket edilecek.