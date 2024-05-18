Settar Tanrıöğen: Setlere başlayacağım, bir yasak durumu yok

Geçtiğimiz aylarda beyin kanaması geçirerek Kızılcık Şerbeti dizisi kadrosundan ayrılan usta oyuncu Settar Tanrıöğen'den sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

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Settar Tanrıöğen: Setlere başlayacağım, bir yasak durumu yok - Resim : 1

26 Ocak'ta hastaneye giden ve yapılan tetkikler sonrası beyin kanaması geçirdiği belirlenen Settar Tanrıöğen, kısa sürede 3 kere ameliyat olmuştu.

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Settar Tanrıöğen: Setlere başlayacağım, bir yasak durumu yok - Resim : 2

Peş peşe geçirilen ameliyatlar sonrası Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmak zorunda kalan Tanrıöğen, geçtiğimiz günlerde aylar sonra ilk kez görüntülenmişti. Ancak ünlü oyuncu basın muhabirleriyle konuşmamıştı.

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Settar Tanrıöğen: Setlere başlayacağım, bir yasak durumu yok - Resim : 3

Ünlü isim, son olarak bir kez daha Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Eski sağlığına kavuşmak için tedavi sürecine devam eden oyuncu, rutin fizik tedavisini yaptırdığı klinik çıkışı ayaküstü soruları yanıtladı.

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Settar Tanrıöğen: Setlere başlayacağım, bir yasak durumu yok - Resim : 4

"SETLERE BAŞLAYACAĞIM TABİİ"

Usta oyuncu, ''Masaja fizik tedaviye geldim. Herkes arıyor sağ olsunlar. Setlere başlayacağım tabii, işimi yapacağım. Doktorların öyle koyduğu bir yasak durumu yok, iyileşmeye ihtiyacım var biraz.'' açıklamasında bulundu.