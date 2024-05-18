Settar Tanrıöğen: Setlere başlayacağım, bir yasak durumu yok

26 Ocak'ta hastaneye giden ve yapılan tetkikler sonrası beyin kanaması geçirdiği belirlenen Settar Tanrıöğen, kısa sürede 3 kere ameliyat olmuştu.
Peş peşe geçirilen ameliyatlar sonrası Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmak zorunda kalan Tanrıöğen, geçtiğimiz günlerde aylar sonra ilk kez görüntülenmişti. Ancak ünlü oyuncu basın muhabirleriyle konuşmamıştı.
Ünlü isim, son olarak bir kez daha Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Eski sağlığına kavuşmak için tedavi sürecine devam eden oyuncu, rutin fizik tedavisini yaptırdığı klinik çıkışı ayaküstü soruları yanıtladı.
"SETLERE BAŞLAYACAĞIM TABİİ"
Usta oyuncu, ''Masaja fizik tedaviye geldim. Herkes arıyor sağ olsunlar. Setlere başlayacağım tabii, işimi yapacağım. Doktorların öyle koyduğu bir yasak durumu yok, iyileşmeye ihtiyacım var biraz.'' açıklamasında bulundu.