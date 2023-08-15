Sevim Emre: Babanın oğlu oldun, seninle gurur duyuyorum!

1974 yılından bu yana birlikte olan Sevim Emre ile Orhan Gencebay'ı oğulları Gökhan Gencebay, 43 yaşına bastı. Gencebay'ın doğum gününü ilk kutlayan annesi Sevim Emre oldu.

"BAŞARILARIN GÜNEŞ GİBİ PARLASIN"

Sosyal medya hesabından yıllar öncesine ait bir fotoğraf paylaşan Emre altına şu notu düştü: Benim canım oğlum... Nefesim, dualarım, iyikim... Aslan parçam, küçüktün ne zaman büyüdün? Oğul balım; duruşunla hayata bakışınla babanın oğlu oldun. Seninle gurur duyuyorum. Başarıların güneş gibi parlasın, seni canımdan çok seviyorum. Doğum gününü babanın senin için bestelediği eseriyle kutlamak istedim.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Sevim Emre (@sevimelifemregencebay_)'in paylaştığı bir gönderi