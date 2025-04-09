Şevval Şahin, Dubai pozları ile dikkatleri üzerine topladı

Tescilli güzel Şevval Şahin'in yeni tatil rotası Dubai oldu. Bol bol güneşlenen ve poz veren ünlü isim sosyal medya hesabından karelerini yayınladı. 

Elele Online

Elele Online
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Şevval Şahin, Dubai pozları ile dikkatleri üzerine topladı - Resim : 1

Tescilli güzel Şevval Şahin, aşk hayatıyla ve sosyal medya paylaşımları ile gündem olmaya devam ediyor.

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Şevval Şahin, Dubai pozları ile dikkatleri üzerine topladı - Resim : 2

Şahin'in yeni tatil rotası Dubai oldu. Bol bol güneşlenen ve poz veren ünlü isim sosyal medya hesabından karelerini yayınladı. 

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Şevval Şahin, Dubai pozları ile dikkatleri üzerine topladı - Resim : 3

Fit fiziği ve pembe bikinisi ile dikkat çeken Şahin, sosyal medyada gündem oldu. 

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Şevval Şahin, Dubai pozları ile dikkatleri üzerine topladı - Resim : 4

Şahin aynı zamanda kız arkadaşı Lithielen Fernandes’in sürpriziyle karşılaştı. Bir anda arkadaşını yanında gören ünlü model, sevinçten adeta havalara uçtu. 