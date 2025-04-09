Şevval Şahin, Dubai pozları ile dikkatleri üzerine topladı
Tescilli güzel Şevval Şahin'in yeni tatil rotası Dubai oldu. Bol bol güneşlenen ve poz veren ünlü isim sosyal medya hesabından karelerini yayınladı.
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Tescilli güzel Şevval Şahin, aşk hayatıyla ve sosyal medya paylaşımları ile gündem olmaya devam ediyor.
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Şahin'in yeni tatil rotası Dubai oldu. Bol bol güneşlenen ve poz veren ünlü isim sosyal medya hesabından karelerini yayınladı.
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Fit fiziği ve pembe bikinisi ile dikkat çeken Şahin, sosyal medyada gündem oldu.
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Şahin aynı zamanda kız arkadaşı Lithielen Fernandes’in sürpriziyle karşılaştı. Bir anda arkadaşını yanında gören ünlü model, sevinçten adeta havalara uçtu.