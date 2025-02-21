Şevval Sam'dan radikal değişiklik: Alışkanlıklardan vezgeçmek...

Uzun saçlarıyla görmeye alışkın olduğumuz Şevval Sam, radikal bir değişikliğe giderek saçlarını kısacık kestirdi.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Şevval Sam'dan radikal değişiklik: Alışkanlıklardan vezgeçmek... - Resim : 1

Son olarak Yasak Elma dizisinde canlandırdığı 'Ender' karakteriyle büyük beğeni toplayan Şevval Sam, yeni imajıyla herkesi şaşırttı.

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Şevval Sam'dan radikal değişiklik: Alışkanlıklardan vezgeçmek... - Resim : 2

Şevval Sam, geçtiğimiz akşam konserinin hemen öncesinde kulisten sosyal medya hesabından canlı yayın açtı.

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Şevval Sam'dan radikal değişiklik: Alışkanlıklardan vezgeçmek... - Resim : 3

Sürpriz bir şekilde imaj değişikliğine giden Sam, kısacık kestirdiği saçlarını ilk kez takipçileriyle paylaştı.

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Şevval Sam'dan radikal değişiklik: Alışkanlıklardan vezgeçmek... - Resim : 4

''DEĞİŞİKLİK İYİDİR''

Yayınladığı videoda, ''Bazen alışkanlıklardan vazgeçmek enerjimizi tazeliyor. Değişiklik iyidir. İlk defa da sizinle yeni imajımı paylaşmak istedim'' ifadelerini kullandı.