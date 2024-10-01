Şeyma Subaşı aşık mı oldu? Art arda kafa karıştıran paylaşımlar...

Acun Ilıcalı'nın eski eşi fenomen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'yeni bir aşk mı başlıyor?' dedirtti.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
1 / 6
Şeyma Subaşı aşık mı oldu? Art arda kafa karıştıran paylaşımlar... - Resim : 1

Özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı Bali'de tatiline devam ediyor.

2 / 6
Şeyma Subaşı aşık mı oldu? Art arda kafa karıştıran paylaşımlar... - Resim : 2

Önce uzaktan bir erkeğe ait fotoğraf paylaşan Subaşı, akıllara 'yeni bir aşk mı doğuyor?' sorusunu getirdi.

3 / 6
Şeyma Subaşı aşık mı oldu? Art arda kafa karıştıran paylaşımlar... - Resim : 3

Ardından Instagram hikaye kısmından gül fotoğrafı paylaşan Subaşı daha sonra bir fotoğraf daha paylaştı.

4 / 6
Şeyma Subaşı aşık mı oldu? Art arda kafa karıştıran paylaşımlar... - Resim : 4

Fotoğraftaki kişinin kim olduğu bilinmezken sevgilisi iddiası ortaya atıldı.