Şeyma Subaşı aşık mı oldu? Art arda kafa karıştıran paylaşımlar...
Acun Ilıcalı'nın eski eşi fenomen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'yeni bir aşk mı başlıyor?' dedirtti.
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Özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı Bali'de tatiline devam ediyor.
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Önce uzaktan bir erkeğe ait fotoğraf paylaşan Subaşı, akıllara 'yeni bir aşk mı doğuyor?' sorusunu getirdi.
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Ardından Instagram hikaye kısmından gül fotoğrafı paylaşan Subaşı daha sonra bir fotoğraf daha paylaştı.
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Fotoğraftaki kişinin kim olduğu bilinmezken sevgilisi iddiası ortaya atıldı.