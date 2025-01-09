Şeyma Subaşı kızı Melisa ile Bali tatilinde! Yeni tatil pozlarını paylaştı
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı kızı Melisa ile Bali'ye gitti. Subaşı'nın Bali tatilinden yaptığı paylaşımlar beğeni topladı.
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Acun Ilıcalı ile olan evliliğinden sonra yaşadığı ilişkilerle sık sık magazin basınında yer alan Subaşı, Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile olan kısa süreli evliliğini sonlandırdıktan sonra yeniden aşka yelken açtı.
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Aradığı aşkı Bali'de bulan Şeyma Subaşı, sevgilisi Brezilyalı model Marlon Terreira ile de sık sık Bali'de bir araya geliyor.
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Şu sıralar Bali dışında olan sevgilisi Marlon Terreira'dan ayrı kalan Subaşı'ya kızı Melisa Ilıcalı eşlik ediyor.
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Subaşı, kızı Melisa ve arkadaşlarıyla tatilinden karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.Ünlü fenomenin yaptığı paylaşımlar da takipçiler tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.