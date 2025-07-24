Şeyma Subaşı manken sevgilisi Marlon Teixeira ile ayrıldı

Acun Ilıcalı ile yaşadığı ilişkiyle tanınan ve boşanmanın ardından sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Şeyma Subaşı, aşk hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

Ilıcalı ile yollarını ayırdıktan sonra kalbini Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi (Meedo)’ya açan Subaşı, kısa süre içinde ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Ancak bu evlilik yalnızca beş ay sürdü. Boşanmanın ardından bir süre ilişkilerden uzak kalmayı tercih eden Subaşı, “aşk orucu” ilan etmişti.

Geçtiğimiz aylarda ise Subaşı'nın, Brezilyalı model Marlon Teixeira ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı. “Ruhum evli, o kişiyle evliyim” sözleriyle duygularını ifade eden fenomen ismin mutluluğu uzun sürmedi.

Çiftin, birbirlerini sosyal medya hesaplarından takipten çıkması ayrılık iddialarını güçlendirdi. Bu gelişmeyle birlikte Şeyma Subaşı, özel hayatında bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı.