Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken açıklamalar: "Ben bir kere aşık oldum, o yüzden Melisa oldu"

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Elif Karadayı'nın YouTube programına konuk oldu. Subaşı özel hayatına dair merak edilenleri anlattı.

Elele Online

Elele Online
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Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken açıklamalar: "Ben bir kere aşık oldum, o yüzden Melisa oldu" - Resim : 1

Yakın zaman önce kendi bakım markasını kuran Şeyma Subaşı, Elif Karadayı'nın YouTube programına konuk oldu. 

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Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken açıklamalar: "Ben bir kere aşık oldum, o yüzden Melisa oldu" - Resim : 2

Evlilikleri, paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Subaşı, programda özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.

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Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken açıklamalar: "Ben bir kere aşık oldum, o yüzden Melisa oldu" - Resim : 3

Subaşı 'Hayatında kaç kere aşık oldun?' sorusuna 'Ben her şeyle aşk yaşıyorum zaten. Ben gerçekten çok sevgi dolu biriyim ama romantizm dediğimiz hani eşinle beraber olan o aşk... Ben hayatımda bir kere çok aşık oldum tabii ki. O yüzden Melisa oldu. Bir de diğerlerine aşık olduğumu sandım ama sıfır.' yanıtını verdi.

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Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken açıklamalar: "Ben bir kere aşık oldum, o yüzden Melisa oldu" - Resim : 4

Subaşı sözlerine 'Bir diğer bombayı patlatacaksam eğer...' diyerek devam etti ve 'Hayatımda biri var ki, hayatımın sonuna kadar tutacağım bence o kişiyi. O yüzden diyorum huzur içerisinde ölebilirim. Brezilyalı kendisi.' diye konuştu.