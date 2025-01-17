Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken açıklamalar: "Ben bir kere aşık oldum, o yüzden Melisa oldu"
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Elif Karadayı'nın YouTube programına konuk oldu. Subaşı özel hayatına dair merak edilenleri anlattı.
Yakın zaman önce kendi bakım markasını kuran Şeyma Subaşı, Elif Karadayı'nın YouTube programına konuk oldu.
Evlilikleri, paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Subaşı, programda özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.
Subaşı 'Hayatında kaç kere aşık oldun?' sorusuna 'Ben her şeyle aşk yaşıyorum zaten. Ben gerçekten çok sevgi dolu biriyim ama romantizm dediğimiz hani eşinle beraber olan o aşk... Ben hayatımda bir kere çok aşık oldum tabii ki. O yüzden Melisa oldu. Bir de diğerlerine aşık olduğumu sandım ama sıfır.' yanıtını verdi.
Subaşı sözlerine 'Bir diğer bombayı patlatacaksam eğer...' diyerek devam etti ve 'Hayatımda biri var ki, hayatımın sonuna kadar tutacağım bence o kişiyi. O yüzden diyorum huzur içerisinde ölebilirim. Brezilyalı kendisi.' diye konuştu.