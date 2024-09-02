Şeyma Subaşı'ndan cesur poz: Üstsüz fotoğrafını yayınladı!

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Uzun süredir Bali'de tatil yapan Şeyma Subaşı, paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.
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2017 yılında Acun Ilıcalı ile 2023 yılında Mohammed Alsaloussi ile dünya evine girip bir süre sonra boşanan Şeyma Subaşı, sosyal medyada iddialı paylaşımlarıyla biliniyor.
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Şubaşı, üstsüz verdiği pozunu sansürleyerek Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.
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"İŞTE OLAN HER ŞEY"
Bir süredir Bali'de tatil yapan Subaşı, üstsüz çekildiği başka bir fotoğrafını da 'İşte olan her şey, olan her şey ve henüz gelecek olan her şey. Hayatın güzelliği. "Ve deneyim daha tam, daha bütün, daha dolu, daha canlı olur, çünkü sahip olmamanın nasıl bir şey olduğunu biliyorsun"' notuyla yayınlamıştı.