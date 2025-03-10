Şeyma Subaşı'ndan eski kocasına dair itiraf: "O dönemi ben çok ağır yaşadım. Çok ağladım. Adam sosyopat"
Acun ılıcalı'nın ardından Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile evlenen ve kısa sürede boşanan Şeyma Subaşı, katıldığı bir sosyal medya yayınında samimi açıklamalarda bulundu.
Acun Ilıcalı'dan 2018 yılında boşanan Şeyma Subaşı, 2023 yılında evlendiği Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile dikkatleri üzerine çekmişti.
Alsaloussi ile yalnızca 5 ay evli kalan ve sürpriz bir şekilde boşanma kararı alan Subaşı, katıldığı bir sosyal medya yayınında eski ilişkisine yönelik bilinmeyenleri açıkladı.
Bold Agency Projects kanalında Ali Biçim'in sorularını yanıtlayan Subaşı, 5 aylık evliliğine ve eski eşi Mohammed Alsaloussi'ye yönelik şu ifadeleri kullandı:
"Benim bir dönemim var işte onu söylüyorum zaten herkes biliyor, bu arada yani hani bu ikinci kocamla alakalı olan bir şey.
Benim hayatıma bir girdi. Aynaya baktığımda kendime inanamadım, kabul ettiğim şeyleri düşününce. Kendimi düşürdüğüm çok anlar oldu. Olay olarak hatırlamıyorum ama duygu olarak kaldı. Herkes biliyor aslında ikinci kocamla ilgili olan şeyler. Nasıl kendi değerlerimi bu kadar düşürebilirim? Nasıl bu adamın bana bunları yapmasına izin veririm?
O dönemi ben çok ağır yaşadım. Ama o karanlık dönemden o kadar güzel çıktım ki. Çok ağladım, kendime saygım kalmadı. Karşımdaki adam deli, sosyopat bir şey ki, seni her şekilde kandırabiliyor.