Şeyma Subaşı'ndan eski kocasına dair itiraf: "O dönemi ben çok ağır yaşadım. Çok ağladım. Adam sosyopat"

Bold Agency Projects kanalında Ali Biçim'in sorularını yanıtlayan Subaşı, 5 aylık evliliğine ve eski eşi Mohammed Alsaloussi'ye yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Benim bir dönemim var işte onu söylüyorum zaten herkes biliyor, bu arada yani hani bu ikinci kocamla alakalı olan bir şey.

Benim hayatıma bir girdi. Aynaya baktığımda kendime inanamadım, kabul ettiğim şeyleri düşününce. Kendimi düşürdüğüm çok anlar oldu. Olay olarak hatırlamıyorum ama duygu olarak kaldı. Herkes biliyor aslında ikinci kocamla ilgili olan şeyler. Nasıl kendi değerlerimi bu kadar düşürebilirim? Nasıl bu adamın bana bunları yapmasına izin veririm?