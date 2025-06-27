Sezen Aksu’dan 5 yıl sonra gelen sürpriz! Yeni albümü Paşa Gönül Şarkıları yayımlandı

Türk pop müziğinin duayen ismi, 'Minik Serçe' lakaplı Sezen Aksu'nun müzikseverler tarafından büyük bir merakla beklenen yeni albümü "Paşa Gönül Şarkıları", dün gece yarısı (27 Haziran Cuma, 00:00) itibarıyla tüm dijital müzik platformlarında dinleyicilerle buluştu.

Sanat hayatında tam 50. yılını kutlayan Aksu, bu özel albümle hayranlarına hem geçmişin eşsiz duygularını anımsatan bir nostalji rüzgarı estirdi hem de yepyeni besteleriyle taze duygular sunarak müzik dünyasına güçlü bir geri dönüş yaptı.

Toplam 12 şarkıdan oluşan "Paşa Gönül Şarkıları" albümü, Sezen Aksu'nun hem son dönemde kaleme aldığı besteleri hem de geçmişte dinleyiciden büyük ilgi görmüş bazı eserlerinin yeniden yorumlarını içeriyor. Albüm, gece yarısı Spotify, Apple Music ve diğer önde gelen dijital müzik servislerinde eş zamanlı olarak yayına açıldı. Aynı zamanda birçok radyo kanalında da eş zamanlı olarak çalınmaya başlanarak dinleyicilere ulaştı.

Albümde yer alan şarkıların listesi ise şöyle: "Şuh Nefes", "Bahçe", "Sen Ağla", "Abanoz’daki Emine", "Yandı İçim", "Bana Sor", "Dümenci", "Ey Aşk", "Nanik", "Yaygara", "Gemiler", "Doğrucu" ve "Linç".

Dinleyiciler, albümün yayınlanma anını heyecanla beklerken, Spotify üzerinden sunulan "geri sayım" özelliğini kullanarak albümün yayına girmesiyle birlikte otomatik bildirimler aldı ve böylece "Paşa Gönül Şarkıları"na anında ulaşma fırsatı buldu.

Aksu'nun bu dönüşü, müzik eleştirmenleri ve hayranları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Ünü şarkıcı en son 2016 yılının Ocak ayında sahneye çıkmıştı.